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فن

ندى بهجت تستغنى عن جمالها بسبب 4 كومبو

السبت 21/يوليه/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
سمر سعد
تواصل الفنانة ندى بهجت تصوير دورها فى الفيلم السينمائى الجديد " 4 كومبو " والذى كان يحمل اسم " خسسنى شكرا " .

الفيلم بطولة "نرمين ماهر، ميس حمدان، إيمان السيد، طارق جمال، محمد مرزوق، عبد الله مشرف، وأيمن قنديل" وعدد آخر من الفنانين، وهو من إنتاج وإخراج وائل عبد الله.

الفيلم يدور في إطار لايت كوميدي عن مشاكل الحياة، حول 4 أشخاص يعانون من السمنة، وأخريات يتميزن بقوام مثالي.
ندى بهجت تستغنى عن جمالها بسبب 4 كومبو
ندى بهجت تستغنى عن جمالها بسبب 4 كومبو
ندى بهجت تستغنى عن جمالها بسبب 4 كومبو
ندى بهجت تستغنى عن جمالها بسبب 4 كومبو

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