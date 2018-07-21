يسرا محنوش تطرح أغنية على بابا .. فيديو

طرحت المطربة يسرا محنوش أغنية جديدة بعنوان " على بابا مقامك عالى على بابا يا جدى وعليك دلالى على بابا".



تعيد هذه الأغنية محنوش للساحة الجماهيرية بعد قرابة 3 أشهر فقط عن آخر أغانيها "أنا عمرى"، التى تجاوزت حاجز 3 ملايين ونصف مشاهدة، كما تأتي وسط انتعاشها الغنائية بالوقت الحالى، بمشاركتها فى عدة مهرجانات دولية فى نفس التوقيت تقريبا، منها مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان بنزرت الدولي و مهرجان قابس الدولي فى تونس، مع مشاركتها بمهرجان صلالة الولى فى سلطنة عمان.

