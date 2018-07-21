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فن

يسرا محنوش تطرح أغنية على بابا .. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 07:02 ص
صدى البلد
سمر سعد
طرحت المطربة يسرا محنوش أغنية جديدة بعنوان " على بابا مقامك عالى على بابا يا جدى وعليك دلالى على بابا".

تعيد هذه الأغنية محنوش للساحة الجماهيرية بعد قرابة 3 أشهر فقط عن آخر أغانيها "أنا عمرى"، التى تجاوزت حاجز 3 ملايين ونصف مشاهدة، كما تأتي وسط انتعاشها الغنائية بالوقت الحالى، بمشاركتها فى عدة مهرجانات دولية فى نفس التوقيت تقريبا، منها مهرجان قرطاج الدولي ومهرجان بنزرت الدولي و مهرجان قابس الدولي فى تونس، مع مشاركتها بمهرجان صلالة الولى فى سلطنة عمان.

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