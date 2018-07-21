رسالة ماجستير تضع 22 توصية للقضاء على البطالة

وضعت رسالة الماجستير التى أعدها ياسر عبدالظاهر مسئول الاتصال السياسي بوزارة القوى العاملة، ٢٢ توصية للقضاء بشكل نهائي على أزمة البطالة التي يعاني منها الاقتصاد المصري على مدى عقود طويلة.



وجاءت رسالة الماجستير التى تم مناقشتها بجامعة عين شمس بإشراف الدكتورة أمل عبد الفتاح شمس والدكتور عبد النبي أحمد عبد النبي وبحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان عضو لجنة التحكيم للرسالة، تحت عنوان "دور مراكز التدريب المهني بوزارة القوى العاملة في تأهيل الباحثين عن عمل وفق متطلبات سوق العمل - دراسة ميدانية في الريف والحضر".



وجاءت التوصيات التى حددها الباحث فى الرسالة معنية بأعمال وزارات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والاستثمار والقوى العاملة فضلًا عن عدد من الهيئات المستقلة وعلى رأسها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجاء أولها زيادة المجالات المتاحة للطلاب وفرص الوصول إليها في مجال سوق العمل وثاني التوصيات تحسين نوعية المدخلات في العمليات التعليمية.



ووضع "الباحث" مواجهة القصور واختلالات التوازن في مخرجات الخريجين مقارنة باحتياجات سوق العمل كثالث توصيات ومحاور علاج أزمة البطالة، أما التوصية الرابعة فكانت ضرورة العمل على تطوير القدرات البحثية والجامعية والروابط مع نظم الإبتكار الجديدة، وخامس التوصيات مواجهة الحد من الجمود الهيكلي في نظام التعليم في مصر.



أشار "الباحث" فى التوصية السادسة إلى ضرورة تحسين التوجيه والتنسيق على الصعيد الوطني، وفى التوصية السابعة توسيع نطاق الاختبارات المتاحة للطلاب، والتوصية الثامنة زيادة قدرة ومرونة مؤسسات التعليم العالي في ظل نظام أكثر تنوعًا، والتوصية التاسعة دارت فى فلك توفير المعلومات لتوجيه طلاب العمل في إختياراتهم، وجاء عاشر التوصيات فى تمويل نظام العمل بأسلوب يتسم بمزيد من العدالة والكفاءة وبطريقة قابلة للدوام.



وحدد "عبد الظاهر" فى التوصيتين الحادي عشر والثانية عشر، العمل على توضيح القدرات المتوقعة للخريجين وأصحاب العمل وكذلك تحسين معدلات التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وفى التوصية الـ13 أكد "الباحث" على أهمية معالجة الهياكل التنظيمية والإدارية القائمة على خدمات سوق العمل لأنها غير مستكملة بالقدر ألازم لمعالجة تعقيدات سوق العمل، وفى التوصية الـ14 أكد على ضرورة العمل على تحديد إحتياج الهياكل إلى موارد بشرية ومادية والتى تمكنها من تحديد الحاجات الحقيقية للاقتصاد الوطني المصري من القوى العاملة.



وأوصى "الباحث"، بضرورة إنشاء هيئة لمعالجة البطالة تضم الوزارة والجهات ذات العلاقة بمشكلة البطالة لوضع الحلول موضع التنفيذ، وكذلك العمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات القطاع الخاص وإزالة كل ما يتعرض له من عقبات، وفى التوصية الـ 17 أشار "عبد الظاهر" إلى أهمية الإستمرار فى إهتمام الدولة بإقامة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل الحقيقية أمام كل قادر وراغب في العمل.



واختتم "عبد الظاهر"، رسالته بخمس توصيات وهي ضرورة تفعيل ثقافة العمل ليشعر المواطن بقبوله على العمل البسيط وذلك من خلال نشر قيمة العمل وإحترام العمل ونشر ثقافة العمل الحر، وإعادة النظر في مكونات سياسات التعليم بحيث يلبى احتياجات سوق العمل، وإعطاء الشركات التي تقوم بتوظيف خريجي الجامعات مزايا في العقود الحكومية وبرامج تدريب لموظفيها بتكلفة من صندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للعاطلين والخريجين والفرص الوظيفية الجديدة، فضلًا عن زيادة الاستثمارات وتسهيل الإجراءات الحكومية على المستثمرين.