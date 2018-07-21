رئيس حماية المستهلك: حديثي حول غسل القميص فى سويسرا ب٣٠ دولارا تم اختزاله

أكد اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مشاركته اليوم فى المؤتمر الوطنى للشباب والذى نظمته إحدى الجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك جاء بهدف رفع وعى المواطنين بمنظومة حماية المستهلك، وأن حديثه بالمؤتمر تم اختزاله من مضمونه خاصة فيما يتعلق بقيامه بغسل قميصه فى سويسرا بـ 30 دولارا"، قائلا " حديثى فى المؤتمر تم اختزاله على غير الحقيقة" لافتا إلى أن ما أكده خلال المؤتمر هو أن ارتفاع الأسعار ليست فى مصر بمفردها وإنما فى العديد من الدول وأنه فوجئ بنشر أخبار لا تتضمن حقيقة ما صرح به.



وأضاف اللواء راضى عبد المعطى في بيان له، أن مؤتمر اليوم كان تحت شعار " اعرف حقك واحمى نفسك " ونظمته جمعية المجلس الوطنى للشباب ويهدف إلى تعريف المواطنين بكيفية ترشيد الاستهلاك، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك يعد وكيلا عن المواطنين وأن استغلال أى تاجر للمواطنين سيواجه بكل حزم حيث يتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات وعدم التلاعب فيها.



كان اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتماما كبيرا بالمواطنين ويلبى احتياجاتهم، كما يوجه جميع أجهزة الدولة من أجل المواطن والحفاظ عليه لمواجهة أى فساد أو جشع للمواطن، والأساس فى أن جهاز حماية المستهلك هو موجود لحماية المواطن من أى جشع أو استغلال للمواطن.