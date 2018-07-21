التموين تفرج عن البطاقات التموينية المسحوبة من أهالي قرية غنام بالدقهلية

استجاب وزير التموين على المصيلحي، لمناشدة الإعلامي أسامة كمال، بالإفراج عن البطاقات التموينية بقرية غنام بالدقهلية، بعد قيام حملة تموينية بسحب بطاقات الأهالي من أحد الأفران.



ومن جانبه حذر إراهيم أبو الفتوح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، الجمعة، الأهالي من ترك بطاقاتهم التموينية مرة أخرى داخل الأفران ، لأنه سيتم سحبها مرة أخري ولن تعود إليهم.



وتابع "تم إغلاق الفرن لمدة 3 شهور، على خلفية الاحتفاظ ببطاقات الأهالي، وهناك مخبزان في نفس القرية يستطيع المواطنون الحصول على الخبز منها".



وناشد الإعلامي أسامة كمال، المواطنين بقرية غنام بمحافظة الدقهلية، بمركز السنبلاوين بعدم ترك البطاقات التموينية مع أصحاب المخابز، خاصة بعد قيام حملة تموينية بسحب بطاقاتهم من أحد الأفران.



وعرض كمال استغاثة لعدد من مواطنى قرية غنام بالدقهلية يتركون بطاقاتهم داخل أحد المخابز للحصول على عيش، وقد قامت التموين بسحب جميع البطاقات التموينية من الفرن، إلا أنهم لم يحصلوا على تموين مدعم أو خبز منذ شهر ونصف بسبب سحب البطاقات التموينية.



وقد كشف صاحب الاستغاثة أنه "تحرر محضر للفرن من جانب التموين، وعاد للعمل ولم نحصل على بطاقتنا أو حصص تموينية منذ شهر ونصف".