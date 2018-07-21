8 أخطاء تؤدي لارتفاع فاتورة الكهرباء بسبب مكيف الهواء

تجاهل فلتر الهواء للتكيف

تجنب تغير الجهاز بعد 10 أو 12 عاما

تجاهل شحن الفريون يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء

تجاهل فلتر الهواء للتكييف

ابدأ بتنظيف الزعانف والملحقات الخاصة بالتكيف

لا تقم بتحديث وضع منظم الحرارة تلقائيا

استخدام التيار المتردد الضعيف عندما لا يوجد أحد في المنزل

عدم شحن الفريون للمكيف عند الإحتياج

نسيان النوافذ مفتوحة

تجنب استبدال التكييف القديم

تجاهل متطلبات حجم الغرفة الأنتباه للمساحة

يقع الكثير من الأشخاص فى أخطاء استخدام التكييف وفقا لما نشره موقع reader's diges وإن تجاهل إدارة التيار المتردد المناسبة سيرفع فواتير الطاقة لديك، ويقلل من كفاءة نظامك ويتطلب إصلاحات في نهاية المطاف. لذا تجنب هذه الأخطاء العشرة الشائعة لمحاولة تقليل فاتورة الكهرباء.يساعد فلتر الهواء في منزلك على إزالة الغبار والمواد المسببة للحساسية والمزيد من الهواء الذي يمر عبر النظام. عادة ما تكون هذه المرشحات عبارة عن هياكل من الورق المقوى الخفيف والأسلاك مصممة بحيث يتم استبدالها بانتظام. بعد مرور حوالي ستة أشهر أو ما شابه ، يمتلئ هذا المرشح بالأوساخ، ويواجه الهواء وقتًا عصيبًا ولا يمكن للوحدة أن تؤدي وظيفتها بعد الآن.لا يؤدي ذلك فقط إلى زيادة حجم الغبار في منزلك، بل يقلل أيضًا من تدفق الهواء والكفاءة بشكل كبير لوحدة التيار المتردد. يمكنك تحسين استخدام الطاقة للتكييف بنسبة 5 إلى 15 في المائة فقط عن طريق استبدال فلتر سيئ ، لذا تأكد من حصولك على فلتر جديد بضع مرات في السنة وتذكر أن تقوم بفحصه وتغييره بعد أنشطة غبارية خاصة ، مثل عملية هدم كبيرة وإعادة تشكيلها.تسمح لفائف ومبخرات تكييف الهواء للمبخر بالحرارة بالمرور من المبرد في النظام إلى الهواء، تمامًا كما تمتص ملفات المكثف الحرارة من داخل المنزل. إن عملية تحريك الحرارة مهمة للغاية، ولكنها قد تعيقها طبقات الغبار والأوساخ. إذا لم تقم أبدًا بالتحقق من ملفاتك ، فإن هذه الأوساخ تكلفك المال وتقلل من الكفاءة.قم بتنظيف مكيف الهواء الخاص بك في بداية الموسم الدافئ وتأكد من ذلك من وقت لآخر ، خاصة بعد العواصف أو الرياح العاتية للتأكد من أن ملفاتك وزعانف التكيف تبقى واضحة و نظيفة .ترموستات التكييف قابل للبرمجة أمر لا بد منه في حالة تكنولوجيا AC الحالية. تسمح لك منظمات الحرارة القابلة للبرمجة بضبط درجات الحرارة لأوقات مختلفة على مدار اليوم وتخفض درجة الحرارة تلقائيًا عندما تكون في أشد الحاجة إليها لمساعدتك في توفير المال وإدارة التبريد دون المرور باستمرار على القرص.إن العديد من منظمات الحرارة المتطورة مثل ثيرموستات Nest تمتلك بالفعل إمكانيات تعلم ، لذا يمكن أن يتحول نظام الترموستات ليتناسب مع الجداول المتكررة - ناهيك عن السماح لك بتغيير درجة الحرارة من التطبيق.عند وضع الجداول الزمنية، انتبه جيدًا عندما يكون الناس فعليًا في المنزل. في منتصف أيام الأسبوع ، عندما يكون أفراد العائلة في العمل أو المدرسة، يمكنك رفع درجة الحرارة بشكل كبير لتوفير المال. وينطبق الشيء نفسه على منتصف الليل ، عندما يكون الناس نائمين. لا تضبط التيار المتردد لخفض درجة الحرارة عندما لا يكون هناك أحد للاستمتاع به.فإن معظم أنظمة تكييف الهواء تستخدم المبرد الذي يمتص الحرارة من المنزل ويوزعها في الهواء الطلق. يعتبر مركب المبرد هذا مهمًا جدًا لتشغيل التيار المتردد ، ولكن يمكن أن تهرب كميات صغيرة مع مرور الوقت ، مما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة. كيف تعرف إذا كنت بحاجة إلى إضافة المبردات؟ رتب لفني ذي خبرة ليخرج واختبر نظام التيار المتردد الخاص بك وعدل مستويات سائل التبريد إلى الكميات المناسبة.يدخل الكثير من الحرارة المنزل عبر النوافذ، وخاصة النوافذ المفتوحة. إذا كنت تريد حقًا التحكم في الحرارة في منزلك ، فعليك الانتباه إلى النوافذ أيضًا. اجعلها مغلقة ومغطاة بستائر أو ستائر خلال أشد الأجزاء حرارةً في اليوم - خاصة النوافذ التي تواجه الشمس حاليًا. في المساء ، افتح كل من النوافذ العلوية والسفلية إن أمكن لتشجيع التدفق الطبيعي للهواء البارد. كلما قل العمل الذي يجب أن يفعله مكيف الهواء .التكلفة الأولية لاستبدال وحدة التيار المتردد عالية ، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنب شراء تكي جديد. لا ترتكب خطأ الحفاظ على مكيف الهواء القديم لفترة طويلة بعد ذلك. سوف يعمل مكيف الهواء القديم بشكل سيء ، ويكلفك المزيد من المال في أعمال الإصلاح ويصبح في النهاية مشكلة أكثر مما يستحق. إذا كانت وحدة التكييف الخاصة بك تتراوح من 10 إلى 12 عامًا أو أكثر ، يمكنك البدء في توفير المال على الفواتير الشهرية عن طريق الاستثمار في إصدار أحدث وأكثر كفاءة.تم ضبط وحدات تكييف الهواء بعناية إلى عدد أقدام المكعبات التي يحتاجونها لتبرد. هذا مهم بشكل خاص عند شراء وحدة تكييف جديدة أو تجديد منزلك. إذا تم تصنيف وحدة تكييف الهواء لمساحة أصغر من المساحة المتوفرة لديك ، فسوف تعمل بجد أكثر من اللازم لتبريد الهواء ، والارتداء بسرعة أكبر والنضال من أجل تلبية متطلبات منظم الحرارة. إذا تم تصنيف وحدة التيار المتردد لمساحة أكبر من المساحة المتوفرة لديك ، فسيتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها باستمرار ، بحيث يتم وضعها بنفسها وتزداد غير موثوق بها بمرور الوقت.