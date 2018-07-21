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محافظ المنوفية يستجيب لاستغاثة 6 قرى بالبدء فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى

السبت 21/يوليه/2018 - 03:19 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
عرض الإعلامي أسامة كمال، إستغاثة عاجلة لقرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء في المنوفية وهي عبارة عن " وحدة محلية بيتبعها 6 قرى وأكثر من 25 عزبة وفيها أقدم مستشفى مركزي وحميات وصدر ومعظم المصالح الحكومية ويسكنها 50 ألف نسمة، مؤكدين أن الوضع كما هو ولم يتغير فيه شيء".

ومن جانبه استجاب القائم بأعمال محافظ المنوفية أيمن مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، الجمعة، لمناشدة البرنامج ووعد بالحل.

وشدد مختار على أن المحافظة مغطاة بنسبة 100% لمياه الشرب، وكذلك الصرف الصحى، مضيفا أن محطة الصرف الصحى، تتكلف من 35 مليونا إلى 47 مليون جنيه، تتحملها الدولة من خلال الموازنة العامة، مؤكدا أن قرية زاوية الناعورة مدرجة فى خطة هذا العام لتغطيتها بالصرف الصحى.

وأكد خلال المداخلة الهاتفية، أن نسبة تغطية القرى من ناحية الصرف الصحى 38%، وزاوية الناعورة من ضمن الباقى الذى لم يتم فيه إنشاء محطات الصرف الصحى، مضيفًا أن شركة المياه استلمت قطعة الأرض وقامت بمعاينتها.

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