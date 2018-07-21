الولايات المتحدة ترصد 89 انتهاكا حول كوريا الشمالية

طالبت نيكي هيلي، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، كوريا الشمالية بالالتزام بتعهداتها بشأن التخلي عن أسلحتها النووية، وقالت، وفقا لما أوردته سكاي نيوز، إن على العالم، بما في ذلك الصين وروسيا، أن يواصل تطبيق العقوبات لحين تنفيذ كوريا الشمالية ذلك التعهد.



ووضح كل من نيكي هيلي، ومايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، أن هناك تراخيا في تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية على الرغم من عدم تحرك بيونجيانج حتى الآن بشكل إيجابي نحو الالتزام بتعهدها بنزع السلاح النووي.



أضافت هيلي، أن هناك 89 انتهاكا للعقوبات المرتبطة بالوقود في أول خمسة أشهر من العام، وأن الولايات المتحدة لديها أدلة بالصور على عمليات نقل للوقود من سفينة لأخرى.



وقال بومبيو، يجب منع حدوث انتهاكات أخرى للعقوبات، كما يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد وجود عمال من كوريا الشمالية في بعض الدول.



على الرغم من ذوبان بعض الجليد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، إلا أن واشنطن تشعر بإحباط حيال عدم اتخاذ أي خطوات ملموسة من كيم للتخلي عن سلاحه النووي.



وأكدت هيلي "نضغط على الصين وروسيا للالتزام والمساعدة في نزع السلاح النووي". وردا على ذلك قال ديمتري بوليانسكي، سفير روسيا لدي الأمم المتحدة، ليس هناك سبب يبرر انتقاد هيلي لموسكو.



وأوضح سفير الصين لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ملتزمة بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتعزيز الحوار والتفاوض.

