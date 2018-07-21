القبض على مسجل خطر لسرقته المصوغات الذهبية بملوى

ضبطت أجهزة الأمن في المنيا، مسجل خطر، يستدرج الفتيات لسرقة أقراطهن الذهبية في مركز ملوي.



تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث مركز ملوي، بقيام "محمد-س-ع" 34 عامًا، عاطل، مقيم بقرية نواي بدائرة المركز، باستدراج الفتيات الصغيرات لسرقة أقراطهن الذهبية.



شكل العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بإشراف العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث للجنوب، وقيادة المقدم علاء جلال رئيس مباحث ملوي، والرائد محمد عادل المعاون الأول والنقباء محمد عوض وعلي سمير ومصطفى سامي ومصطفي عبد البديع، وبالفحص تبين أن المذكور سبق اتهامه في 8 قضايا ومطلوب في 5 وقائع أخري، وأنه يستدرج الفتيات الصغيرات لإحدى المناطق الزراعية لسرقة الأقراط الذهبية منهن.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار تطوير مناقشة المتهم لمعرفة أبعاد نشاطة الإجرامي قبل عرضه للنيابة العامة للتصرف والتحقيق.