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أخبار العالم

وفد قطري يصل إلى القاهرة في زيارة قصيرة

السبت 21/يوليه/2018 - 03:26 ص
صدى البلد
أحمد سيف الدين
وصل وفد قطري رفيع المستوى إلى القاهرة، مساء الجمعة، في زيارة عاجلة، وذلك وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وصل رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله بن زيد، والوفد المرافق له مساء أمس إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية للاتحاد البرلماني العربي التي تعقد اليوم السبت.

سوف يناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

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