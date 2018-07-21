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اقتصاد

بنك الإسكان ينهي أزمة حجز شقق بالعاصمة الجديدة من خارج مصر

السبت 21/يوليه/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
خصص موقع بنك الإسكان والتعمير فى صفحته الخاصة مساحة للإجابة على أسئلة واستفسارات حاجزى "شقق" المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وحل المشكلات التى تواجه الحاجزين.

ورصد "صدى البلد" أولى المشكلات التي تواجه حاجزي الوحدات من خارج مصر، حيث لا تصلهم رسالة التأكيد والتى تتضمن كلمة السر الخاصة بالعملاء الراغبين فى حجز الوحدة لإتمام إجراءات الحجز إلكترونيا بالكامل مما يصعب حصولهم على "شقة".

وأوضح الموقع أن بعض الرسائل القصيرة يتم حجبها لدول خارجية كوسيلة للتأمين، والحل الذي يوفره الموقع هو إدخال رقم محمول داخل مصر لضمان وصول الرسالة إلى المستفيد وبالتالي استكمال إجراءات الحجز.

وكانت وزارة الإسكان ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية وبالنيابة عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة التى تمتلكها الهيئة مناصفة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، طرحت قبل يومين أول مرحلة بالحى السكنى الثالث بالعاصمة الجديدة، بعدد 2048 "شقة" بأسعار تراوحت بين 11250 إلى 12 ألف جنيه للمتر مربع، بخلاف نسبة التميز، والتى رفعت سعر المتر فى حده الأدنى إلى نحو 11800 جنيه، ويتم الحجز إلكترونيا عبر موقع مخصص لهذا الغرض بالتنسيق بين بنك الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يبدأ تحويل مبلغ جدية الحجز 100 ألف جنيه بدءا من يوم 12 أغسطس المقبل مع إمكانية منح خصم 7% من إجمالى قيمة الوحدة للسداد الفورى.

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