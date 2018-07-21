إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018 للقبول بالجامعات.. الاثنين

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2018 للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2018 /2019، يوم الاثنين المقبل.



وكان موقع تنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الخدمة، أغلق باب تسجيل تنسيق المرحلة الأولى 2018 للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية المصرية في تمام الساعة السابعة مساء أمس، الجمعة، رسميًا.



يذكر أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.

