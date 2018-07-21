تعرف على المستندات المطلوبة لحجز شقة بالعاصمة الجديدة

ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى، تفاصيل كافة المستندات المطلوب إرفاقها بطلب حجز وحدة سكنية "شقة" بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتى تم فتح باب التقدم لحجز أول مرحلة "شقق" سكنية بها بمساحات من 120 إلى 175 متر مربع قبل يومين.



والأوراق المطلوبة فى نسخ إلكترونية لإرفاقها بطل الحجز الذى يتم بالكامل عن طريق موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض هى:



1- بطاقة الرقم القومى، وجه وظهر فى ملف واحد

2- فى حالة كنت متزوجا، يجب تجهيز ملف أخر ببطاقة الرقم القومى للزوج/الزوجة، بنفس الطريقة

3- فى حالة أن يكون الحاجز أقل من 16 سنة، يجب تجهيز ملف بصورة ضوئية من كلا من شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية للوصى فى ملف واحد

4- بعد إتمام تحويل مقدم الحجز، يجب تجهيز ملف أخر بصورة ضوئية لإيصال تحويل مبلغ مقدم الحجز



وملفات الصور الضوئية للأوراق والمستندات المسموح بها لإرفاقها على طلب الحجز لها عدة مواصفات لإمكانية رفعها على الموقع المخصص للحجز، فيجب أن تتضمن المواصفات: ضرورة ألا يزيد حجم الملف الواحد عن 3 ميجا بايت، وكذا يجب أن يكون الملف من أحد الأنواع التالية JPG, JPEG, PDF.