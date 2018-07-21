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أخبار العالم

رئيس كولومبيا يحث على السلام مع تبوء أعضاء فارك مقاعدهم في الكونجرس

السبت 21/يوليه/2018 - 03:25 ص
الرئيس المنتهية ولايته
الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس
رويترز
تبوأ المقاتلون السابقون بجماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية(فارك) مقاعدهم في الكونجرس يوم الجمعة في إطار اتفاق أنهى حرب استمرت خمسين عاما وحث الرئيس المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس الشعب على حماية السلام الناشئ وإنهاء العنف.

ودخل مقاتلو فارك السابقون المجلس الأدنى من البرلمان في كولومبيا في افتتاح الكونجرس الجديد حيث استعدوا لحلف اليمين بشكل جماعي مع الأعضاء الآخرين في مجلسي البرلمان.

وبموجب بنود اتفاقية السلام التي أبرمت عام 2016 بين فارك والحكومة شكلت فارك حزبا سياسيا وتم منحه خمسة مقاعد في كل من مجلس الشيوخ المؤلف من 180 عضوا وفي المجلس الأدنى بالبرلمان والذي يضم172 عضوا حتى عام 2026.

وقال سانتوس الذي حصل على جائزة نوبل للسلام على جهوده لإنهاء الحرب في آخر كلمة له أمام الكونجرس قبل ترك منصبه في السابع من أغسطس آب " اليوم نشهد حدثا مهما حقيقيا في تاريخنا.

"يجب أن نعترف بأن كثيرين لا يحبون رؤيتهم في هذا المكان من النقاش والتحضر.

"بالنسبة لي وأنا واثق بأن ملايين الكولومبيين يشاركوني هذا الرأي فإن خضوع هؤلاء الذين قاتلوا بالسلاح لأكثر من نصف قرن ضد الدولة ومؤسساتها للدستور وقوانين كولومبيا اليوم أمر يشيع الرضا في نفسي".

وسيحل الرئيس اليميني المنتخب إيفان دوكي محل سانتوس الشهر المقبل وسيسعي لإقرار إصلاحات اقتصادية رئيسية في مجالي المعاشات والضرائب في الكونجرس الجديد . وسيحاول دوكي أيضا تعديل اتفاقيات السلام.

ويريد دوكي وحزب الوسط الديمقراطي الذي يتزعمه إلغاء عفو عن قادة فارك الذين ارتكبوا جرائم من بينها المشاركة في تهريب الكوكايين والذي ساعد في تمويل فارك ومنعهم من المشاركة في الحياة السياسية إلى أن يقضوا أحكاما بالسجن.

وقال دوكي إنه يشعر بغضب من وجود "مجرمين" في الكونجرس يسنون قوانين بعد عقود من عمليات الخطف والابتزاز والقتل.

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