قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

تعد قرية بلاط الاسلامية بالوادي الجديد من أقدم القرى الأثرية حيث يرجع تاريخ المدينة إلى العصر العثمانى ومازالت القرية قائمة تحكي تاريخ العصور الماضية حتى وقتنا هذا وذلك لبراعة مصممي القرية وقتذاك من حيث الطراز المعماري الذي شيدت عليه المنازل فضلا عن الأعتاب الخشبية التي تعلو مداخل المنازل.



وسميت قرية بلاط الاسلامية بهذا الاسم نسبة إلى تواجد مقر لديوان البلاط الملكى بها وذلك أثناء حكم العصر العثمانى. فضلًا عن دواوين الخفر والمأموريات والحراس.



يقول الحاج صابر صقر من أعيان بلاط إن قرية بلاط الإسلامية يوجد بها العديد من المساجد الأثرية والتي ارتبط أسماؤها بوجود العيون المائية ومن أهمها عين علم وعين قبالة، فمسجد عين علم ارتبط ببئر عين علم ومسجد قباله ارتبط اسمه ببئر عين قباله , ناهيك عن الشوارع المسقوفة والسقائف المرتفعة.



وأضاف صقر أن قرية بلاط الإسلامية تضم مجموعة من الأعتاب الخشبية التي تعلو واجهات المنازل محفورة بالحفر البارز والغائر، وأقدم تاريخ مدون عليها 1163هـ وأحدث تاريخ 1253هـ، على خشب السنط وهي عبارة عن أدعية وآيات قرآنية وأحيانا تحمل اسم المنشئ واسم صانع العتب وتاريخ الإنشاء بالإضافة إلى أنه يوجد بها طاحونة البرنس وطاحونة ابو ياسين لطحن الغلال.



وأوضح أن قرية بلاط الإسلامية مشيدة فوق ربوة عالية، حيث نلاحظ بعمارتها ظاهرة الاتزان البيئى والتى توصل إليها السكان عن طريق تصميم المدينة، ويظهر ذلك فى تخطيط القرية وشوارعها ومنازلها، فتلاصق المبانى وتدرجها أضفى عليها طابع معماري متميز .



وأشار إلي أن الخامات التي شيدت بها القرية خامات بيئية من الطبيعه مثل الطوب اللبن والذي يعمل بطبيعته على تخفيض درجة الحرارة، فضلًا عن سمك الجدران ومراعاة ضيق الطرق وارتفاع المباني على جانبيها مما يساعد على وجود الظل على الطرقات والمباني بصفة دائمة، بالإضافة إلى وجود السقائف كطابق ثان حيث كان لها الأثر في انخفاض درجة الحرارة.



يذكر أن قرية بلاط الإسلامية تعد أحد المزارات الإسلامية والسياحية والتي شيدت على طابع معماري فريد من نوعه و يقصدها الأجانب من جميع البلدان.