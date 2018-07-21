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فن

سامو زين يبدأ تصوير تحت المطر بعد إجازة الأضحى

السبت 21/يوليه/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
سمر سعد
يبدأ الفنان سامو زين تصوير فيلمه الجديد "تحت المطر" بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة تحت إدارة المخرج عبد العزيز حشاد.

ويعود سامو زين للسينما بعد غياب 12 عاما منذ آخر أفلامه "90 دقيقة".

ويشارك فى بطولة فيلم "تحت المطر" منة فضالى، اللبنانى باسم مغنية، ومن تأليف هيثم وحيد، ومن المقرر تصوير معظم مشاهد الفيلم فى عدد من الدول الأوروبية، من بينها "الهرسك، هولندا، المجر" إذ يجسد سامو زين دور شاب يعيش فى أوروبا، ويتعرض لعدد من الصراعات هناك.

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