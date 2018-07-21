إطلاق مبادرة أبناء وادي النيل لتوحيد جهود المصريين والسودانيين بأوروبا

قال أعضاء مجلس القيادة الشبابية لأبناء وادي النيل بالخارج انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم العلاقات المصرية السودانية والتي تجسدت روح المحبة بزيارته للسودان، تم إطلاق مبادرة أبناء وادي النيل لتوحيد المصريين والسودانيين المهاجرين جهودهم في تجسيد التكامل خارج الحدود لأبناء وادي النيل.



وذكر البيان أنه من منطلق تعزيز دور الشباب وصناعة جيل من القيادات الشبابية الواعية لأبناء وادي النيل والتي تتجلي في تقديم الدور الإيجابي في الإصلاح والبناء للمجتمع والمشاركة الفعالة جاء إعلان مبادرة مجلس القيادة الشبابية للوقوف مع الدولة وإلي الخروج من المرحلة الحالية بكل تحدياتها وصعابها.



وقال البيان إن المبادرة تأتي انطلاقا لما يلعبه المصريون بالخارج دورا إيجابيا في تعزيز أواصر التعاون بين أبناء وادي النيل بأوروبا موضحا أن ذلك يتضح من خلال الدور الذي يقوم به الإعلامي بهجت العبيدي منسق العلاقات للمبادرة لتعميمها في كل دول العالم، وذلك من خلال منسق المبادرة بالخارج ونائب رئيس مجلس الأمناء نصر مطر حيث يتم وبالتنسيق مع أمين عام المبادرة مصطفي الشربيني.