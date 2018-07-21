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أخبار العالم

13 قتيلا على الأقل في حادث سير مروع في المكسيك

السبت 21/يوليه/2018 - 06:50 ص
صدى البلد
أحمد سيف الدين
لقي 13 شخصا مصرعهم قرب العاصمة المكسيكية إثر اصطدام حافلة صغيرة لنقل الركاب بشاحنة لنقل البضائع، حسب ما نشرته روسيا اليوم.

صرح المتحدث باسم ولاية مكسيكو إن الحادث وقع قرب مدينة إيكابيتيك على الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة مكسيكو وباتشوكا، مشيرا إلى أن حافلة الركاب اصطدمت بمؤخرة الشاحنة.

وأضاف أن القتلى هم 10 رجال و3 نساء، مشيرا إلى أن 12 من القتلى فارقوا الحياة في الحال في حين لفظ القتيل الثالث عشر أنفاسه في المستشفى.

ووفقا لما ذكرته صحف محلية فإن الطريق السريع مكسيكو- باتشوكا من بين الأكثر ازدحاما في البلاد.

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