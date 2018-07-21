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أخبار العالم

جمعية الإصلاح الكويتية.. وزارة خزانة الإخوان في الخليج

السبت 21/يوليه/2018 - 07:21 ص
صدى البلد
أحمد سيف الدين
حذرت هيئة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية في المملكة السعودية من التعامل مع جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية؛ لارتباطها تنظيميا بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك وفقا لما نشرته جريدة عكاظ.

جاء ذلك التحذير بعدما توفر معلومات للمملكة عن جمعية الإصلاح الكويتية وعلاقتها المشبوهة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وكذلك مع أي جمعية مشابهة تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنظمات والجمعيات المصنفة بالإرهابية.

ووفقا لمصادر كويتية، فإن جمعية الإصلاح تعتبر بمثابة البنك الممول للإخوان وواجهتهم الأولى في الكويت، إذ استخدمت الجمعية تاريخها الطويل في جمع التبرعات، مما أتاح لها جمع مبالغ طائلة كانت تنفقها على دعم التنظيم محليًا ودوليًا.

جدير بالذكر أن رئيس الجمعية حمود الرومي كان قد ذكر فيما سبق أن الإخوان في الكويت لهم وجود فكرًا وتنظيمًا من خلال مؤسسات رسمية ويسيطرون على العديد من جمعيات النفع العام، مؤكدا أن جمعية الإصلاح الاجتماعي تعتبر الجمعية الأم لفكر الإخوان المسلمين.

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