101 مليار دولار عائدات قطاع الاتصالات في الصين خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إجمالي عائدات خدمة الاتصالات الصينية بلغ 672 مليار يوان (101.9 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام بزيادة 4.1% على أساس سنوي.



وقالت الوزارة –في بيان اليوم السبت- إن حجم قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفع خلال الفترة سالفة الذكر بنسبة 132.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.557 تريليون يوان (388 مليار دولار).



وأشارت الوزارة إلى أن الصين لديها أكثر من 1.1 مليار مستخدم لشبكة الجيل الرابع.