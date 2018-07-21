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اقتصاد

101 مليار دولار عائدات قطاع الاتصالات في الصين خلال 6 أشهر

السبت 21/يوليه/2018 - 06:51 ص
الضرائب بالصين
الضرائب بالصين
أ ش أ
أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إجمالي عائدات خدمة الاتصالات الصينية بلغ 672 مليار يوان (101.9 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام بزيادة 4.1% على أساس سنوي.

وقالت الوزارة –في بيان اليوم السبت- إن حجم قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفع خلال الفترة سالفة الذكر بنسبة 132.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.557 تريليون يوان (388 مليار دولار).

وأشارت الوزارة إلى أن الصين لديها أكثر من 1.1 مليار مستخدم لشبكة الجيل الرابع.

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