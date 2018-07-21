101 مليار دولار عائدات قطاع الاتصالات في الصين خلال 6 أشهر

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن إجمالي عائدات خدمة الاتصالات الصينية بلغ 672 مليار يوان (101.9 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام بزيادة 4.1% على أساس سنوي.
وقالت الوزارة –في بيان اليوم السبت- إن حجم قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفع خلال الفترة سالفة الذكر بنسبة 132.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.557 تريليون يوان (388 مليار دولار).
وأشارت الوزارة إلى أن الصين لديها أكثر من 1.1 مليار مستخدم لشبكة الجيل الرابع.
وقالت الوزارة –في بيان اليوم السبت- إن حجم قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفع خلال الفترة سالفة الذكر بنسبة 132.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.557 تريليون يوان (388 مليار دولار).
وأشارت الوزارة إلى أن الصين لديها أكثر من 1.1 مليار مستخدم لشبكة الجيل الرابع.