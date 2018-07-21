ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

1.2 تريليون دولار حصيلة الضرائب بالصين في النصف الأول من 2018

السبت 21/يوليه/2018 - 07:04 ص
الضرائب بالصين
الضرائب بالصين
أ ش أ
أعلنت مصلحة الضرائب الصينية تحصيل 8.2 تريليون يوان (1.2 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة 15.3% على أساس سنوي.

وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي كشف فيه المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمكتب العام لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) عن خطة لإصلاح النظام الضريبي لخلق نظام فعال وموحد على نحو أكبر لجمع الضرائب، حيث تقوم الخطة على دمج المكاتب الضريبية على مستوى المقاطعات وما دونها لتمكن النظام الضريبي من الاضطلاع بدوره الداعم لحوكمة البلاد على نحو أفضل، مع بذل المزيد من الجهود لتيسير إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم وتخفيض تكاليف التحصيل وتحسين بيئة الأعمال.

وستقوم الصين –بحسب الخطة- اعتبارا من أول يناير المقبل، بتحويل مسؤولية تحصيل رسوم التأمين الاجتماعي، بما في ذلك المعاش الأساسي والتأمين الصحي، إلى الهيئات الضريبية.

ترشيحاتنا

لجنة الفتوى: أداء العمرة مكروه في 5 أيام بالسنة عند الحنفية

برشلونة يغري تشيلسي بمقابل مادي كبير لضم ويليان

اليوم .. محاكمة 30 متهما بالانضمام إلي تنظيم داعش الإرهابي

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

وفاة حلاق بغيبوبة سكر أثناء تحريره محضرا داخل قسم شرطة بنى سويف

شاهد محمد ثروت وزوجته يقضيان إجازة الصيف

المتحدث باسم جيش الاحتلال يهدد رئيس المكتب السياسي لحماس

توتنهام يصدم ريال مدريد بشأن صفقة هاري كين

لماذا نطوف حول الكعبة عكس عقارب الساعة؟

اليوم.. الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

ندى بهجت تستغنى عن جمالها بسبب 4 كومبو

عامل يحاول الانتحار بالقفز من أعلى كوبرى بالدقهلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

فيديو

رأس الحانوت.. حكاية أشهر خلطات التوابل الإفريقية
والد الشاب المتوفى بالدقهلية: الدكاترة أعطوا لابنى مخدرات.. فيديو
لمحاربة العطش طريقة تحضير عصير أناناس بالجزر
من البرجر للبيتزا.. 7 أطعمة نتناولها بشكل خاطئ
محمد حامد: أردوغان استغل حالة الطوارئ للتخلص من معارضيه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟