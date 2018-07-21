1.2 تريليون دولار حصيلة الضرائب بالصين في النصف الأول من 2018

أعلنت مصلحة الضرائب الصينية تحصيل 8.2 تريليون يوان (1.2 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة 15.3% على أساس سنوي.



وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي كشف فيه المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمكتب العام لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) عن خطة لإصلاح النظام الضريبي لخلق نظام فعال وموحد على نحو أكبر لجمع الضرائب، حيث تقوم الخطة على دمج المكاتب الضريبية على مستوى المقاطعات وما دونها لتمكن النظام الضريبي من الاضطلاع بدوره الداعم لحوكمة البلاد على نحو أفضل، مع بذل المزيد من الجهود لتيسير إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم وتخفيض تكاليف التحصيل وتحسين بيئة الأعمال.



وستقوم الصين –بحسب الخطة- اعتبارا من أول يناير المقبل، بتحويل مسؤولية تحصيل رسوم التأمين الاجتماعي، بما في ذلك المعاش الأساسي والتأمين الصحي، إلى الهيئات الضريبية.