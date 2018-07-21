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اقتصاد

606 مليارات دولار قيمة السندات الصادرة في الصين خلال يونيو الماضي

السبت 21/يوليه/2018 - 07:14 ص
قيمة السندات الصادرة
قيمة السندات الصادرة في الصين
أ ش أ
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن قيمة السندات الصادرة في الصين خلال الشهر الماضي بلغت 4.1 تريليون يوان (حوالي 606 مليارات دولار أمريكي)، مقارنة بـ 3.8 تريليون يوان في شهر مايو (576 مليار دولار).

وقال بنك الشعب الصيني –في بيان- إن سندات الخزانة الصادرة عن نفس الفترة بلغت 384.4 مليار يوان (58.2 مليار دولار)، في حين بلغ إصدار سندات الحكومة المحلية 534.3 مليار يوان (81 مليار دولار).

وأضاف البنك أن قيمة السندات المالية التي صدرت الشهر الماضي بلغت 350.5 مليار يوان (53.1 مليار دولار)، في حين بلغ إصدار سندات الشركات 435.8 مليار يوان (66 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي السندات غير المسددة بحلول نهاية يونيو 79.4 تريليون يوان (11.9 تريليون دولار).

وتمتلك الصين ثالث أكبر سوق للسندات في العالم، حيث تنمو بسرعة وتنفتح على نطاق أوسع للمستثمرين الأجانب. وأصدرت الصين سندات بقيمة 40.8 تريليون يوان (6.1 تريليون دولار) السنة الماضية، بزيادة 12.9% عن العام السابق عليه.

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