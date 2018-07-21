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أخبار العالم

بوتين لا يحبذ خطط تغيير سن التقاعد

السبت 21/يوليه/2018 - 07:20 ص
بوتين
بوتين
رويترز
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله إنه لا يحبذ أيا من الخيارات المقترحة لرفع سن التقاعد وهو تعديل يناقشه البرلمان وأدى إلى تقويض شعبيته.

وقال بوتين يوم الجمعة إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن رفع سن التقاعد وذلك بعد يوم واحد من تأييد النواب الروس الاقتراح في تصويت مبدئي في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن أموال إضافية من أجل الميزانية.

وأعلنت تلك الخطوة في الرابع عشر من يونيو وهو اليوم الذي استضافت فيه روسيا المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم، مما دفع بعض المنتقدين إلى الإيحاء بأن السلطات تستخدم البطولة لصرف الانتباه عن أنباء لا تلقى قبولا شعبيا.

ووافق دوما الدولة (المجلس الأدنى للبرلمان) على مشروع القانون في تصويت يوم الخميس بأغلبية 328 صوتا ضد 104 أصوات.

وتظاهر مئات الأشخاص يوم الأربعاء في موسكو وسان بطرسبرج احتجاجا على الخطة الجديدة لمعاشات التقاعد التي تتضمن رفع سعر الإحالة إلى التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما وللنساء من 55 إلى 63 عاما.

ويبلغ متوسط معاشات التقاعد في روسيا الآن حوالي 14400 روبل (226.94 دولار). وقال رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف عندما قدم الخطة في الرابع عشر من يونيو إن التغييرات سيجري تنفيذها تدريجيا وستبدأ في 2019 .

وفي وقت سابق هذا الشهر، أيد النواب الروس أيضا مقترحا لزيادة ضريبة القيمة المضافة والتي حذر البنك المركزي من أنها ستؤدي إلى زيادة في التضخم.

ويحتاج مشروعا رفع سن التقاعد وزيادة ضريبة القيمة المضافة كلاهما إلى الموافقة في قراءات أخرى قبل أن يصبحا قانونين.

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