تقارب أمريكي روسي وطعنة من موسكو في ظهر إيران

عقب التطور الكبير في العلاقات الروسية الأمريكية، والتنسيق المشترك بين قطبي السياسة العالمية، بدأت تتبلور في الأفق ملامح صراع روسي إيراني في سورية، وذلك في أعقاب التصريحات الأمريكية حول ضرورة خروج الميليشيات الإيرانية بالكامل من سورية.



ووصف مراقبون للعلاقة الروسية الإيرانية في سورية بأن العلاقة الروسية الإيرانية تجاوزت الصراع إلى حد الخلاف بين الطرفين حول تحديد مناطق النفوذ وتقاسم سورية في ظل الحديث عن حل سياسي وتسويات إقليمية ودولية.



ووفقا لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية، فإن إيران تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في طرطوس على غرار قاعدة حميميم العسكرية الروسية في اللاذقية، مشيرا إلى أن إيران تبحث عن موقع متقدم لميليشياتها وقواتها العسكرية، إلا أن ثمة اعتراضات روسية على تلك المساعي الإيرانية.



كما كشف مصدر مطلع لعكاظ أن روسيا تعمل على عقود إعادة الإعمار في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن شركات روسية تابعة لوزارة الدفاع الروسية ستتولى إعادة الإعمار الأمر الذي أثار امتعاض الإيرانيين.



كما عبر مسؤولون إيرانيون الشهر الماضي عن مخاوفهم من طعنة روسية في الظهر - على حد وصفهم- وتفاهم روسي أمريكي في سورية على حساب إيران.

