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حوادث

اليوم.. الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

السبت 21/يوليه/2018 - 07:28 ص
الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة
مصطفي الرماح - إسلام مقلد
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اليوم السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وبحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

ويقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.

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