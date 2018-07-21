طهران تعترف بالاختراق الإسرائيلي لها وسرقة وثائق النووي





وقالت الصحيفة إن إسرائيل زودتها وصحف أخرى بتفاصيل ما قام به عملاء لمخابراتها، الذين تسللوا إلى مستودع في حي تجاري بطهران، حيث تمكنوا من سرقة نصف طن من الوثائق والمواد السرية الخاصة ببرنامج إيران النووي.



أقر المدعي العام الإيراني جعفر منتظري بسرقة إسرائيل الأرشيف السري للبرنامج النووي، موضحا أن العملية جرت على أيدي موظفين مزدوجي الجنسية يشغلون مناصب عليا داخل نظام الملالي.ووفقا لما نقلته عكاظ السعودية نقلا عن وكالة فارس الإيرانية فإن المدعي العام أشار إلى ما جرى تداوله بشأن وصول إسرائيل إلى المعلومات النووية قائلًا: "نحن حذرنا من العناصر المتغلغلة وقسم منهم من مزدوجي الجنسية، لكن الحكومة تقول: ليس لدينا مسؤولون مزدوجو الجنسية.. رغم أننا قدمنا لهم قوائم وقلنا لهم: خذوا احتياطاتكم ولا توظفوا من يحمل الجنسية المزدوجة في المراكز الحساسة.كما أشار إلى أن العدو يخطط ويستثمر كل هذه الأسباب والعوامل، وبات اليوم متنفذا في المراكز الحساسة لصنع القرار.كانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريرا حول وقائع سطو الموساد الإسرائيلي على أسرار إيران النووية، من مستودع في طهران.