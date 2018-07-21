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الإليزيه: فرنسا وروسيا ستنفذان مشروعا مشتركا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في سوريا

السبت 21/يوليه/2018 - 07:52 ص
تلبية الاحتياجات
تلبية الاحتياجات الإنسانية في سوريا
أ ش أ
أعلن قصر الإليزيه أن فرنسا وروسيا ستنفذان في الأيام القادمة مشروعا إنسانيا مشتركا لتلبية الاحتياجات الانسانية الكبيرة للسكان المدنيين في الغوطة الشرقية قرب دمشق لا سيما في الرعاية الطبية في المستشفيات التي يديرها الهلال الأحمر العربي السوري، وذلك في أعقاب اللقاء التنسيقي الذي جمع في 24 مايو الماضي بسان بطرسبرج الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح الاليزيه -في بيان- أن هذه المساعدة تتكون من المعدات الطبية اللازمة في الإسعافات الأولية لتقديم الرعاية لنحو 500 مصاب بصورة بالغة و15 ألف شخص اصابتهم خفيفة في الغوطة الشرقية.

وأضاف أن روسيا ستضمن إيصال المساعدات جوا انطلاقا من فرنسا وأنه سيتم نقل المساعدات لدى وصولها وفق لقواعد الأمم المتحدة بدعم من روسيا ومع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

كما ذكر الاليزيه بالأولوية المطلقة لتقديم الدعم الإنساني وفق مبادئ الإنسانية والحياد بكل المناطق السورية بلا استثناء، مشيرا الى عزم فرنسا وروسيا مواصلة جهودهما لتهيئة الظروف لتسوية سياسية تتسم بالمصداقية ومستدامة وذلك في اطار الية التنسيق بين مسار أستانة (روسيا-تركيا-إيران) والمجموعة المصغرة التي تضم بجانب فرنسا؛ الولايات المتحدة والمملكة المتحدةً والسعودية والأردن.

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