9 علاجات منزلية لمحاربة الصداع

يعتبر الصداع من أكثر المشاكل الصحية انتشارا بين الأشخاص، وقد تنتج آلام الرأس عامة نتيجة تناول بعض الأطعمة الضارة التى تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات والكافيين، أو الأطعمة التي تحتوي على الأصباغ والمواد الحافظة الاصطناعية،أما فى بعض الأحيان قد يكون الصداع نتيجة الحساسية من بعض أصناف الغذاء خاصة من منتجات الألبان وغيرها ،أو يصاب الكثير من الأشخاص نتيجة الإجهاد العاطفي و النفسي والاكتئاب،بالإضافة إلى التوتر العضلي نتيجة الجلوس أما شاشة الكمبيوتر فترة طويلة و وجود حالة من عدم التوازن في إفراز بعض الهرمونات.



قدم الدكتور محسن النادي، أستشارى الطب البديل،بعض العلاجات المنزلية التى تساعدك فى محاربة آلام الرأس والصداع ،وتتمثل فى :



-تناول الليمون مع القليل من الماء الذي يعمل على انعاش الجسم واسترخائه، كما يساعد هذا المشروب في الحفاظ على التوازن الحمضي القلوي في الجسم، إضافة إلى التقليل من آلام الرأس الناتجة عن غازات في المعدة.



-وضع كمية من الثلج في كيس بلاستيكي على الجبين، فهذا يساعد في تقليص الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية في هذه المنطقة.



-تناول قطعة من التفاح مع رشها ببعض الملح، من ثم شرب القليل من الماء الدافئ.



-يمكن وضع اليدين تارة والقدمين تارة أخرى في حوض الاستحمام أو حوض عادي مملوء بالماء الساخن فهذا سيحسن من الصداع المزمن تحديدًا خاصة قبل الذهاب للنوم.



-استنشاق البخار الناتج عن ملء وعاء مناسب الحجم بالماء وبعض الخل.



-يحتوي النعناع على خصائص مهدئة يمكنها أن تساعد في علاج الصداع، لذلك يمكن شرب القليل من الماء المغلي المضاف إليه بعض من النعناع المجفف.



-الزنجبيل يساعد في تخفيف من الألم والصداع وذلك من خلال استرخاء الأوعية الدموية الواقعة في منطقة الرأس.



- شرب كوب من الماء عند بدأ الصداع وكذلك الاستمرار بشرب الماء على مدار اليوم، فقد يكون سبب الصداع بعض الجفاف في الجسم عامة.



-يمكن استخدام بعض الماء الدافئ على الجزء الخلفي من الرقبة للتخفيف من الصداع الناجم عن التوتر، فهذا سيعمل على راحة العضلات وتخفيف الألم.