رئيس الوزراء الماليزي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل

أعلن وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله أن رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد، قرر المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.



ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم السبت عن سيف الدين قوله إن خطاب الدكتور مهاتير في الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه المرة سيسلط الضوء على السياسة الخارجية الماليزية.



ومن المقرر أن يتم افتتاح الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر المقبل في مدينة نيويورك الأمريكية.