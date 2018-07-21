سفير بغداد: لم نسلم الكويت كشفا بـ 43 ألف اسم من البدون أصلهم عراقى

أكد سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي، عدم صحة ما تردد عن تسليم السفارة كشوفات تتضمن 43 ألف اسم من فئة غير محددي الجنسية (البدون) المنتمين لبلاده إلى الحكومة الكويتية.



وقال الهاشمى – فى تدوينه له على حسابه بـ "تويتر" – "تسائل الكثير عن إشاعة تفيد بأن السفارة العراقية قد زودت السلطات الكويتية بقوائم 43 الف إسم من البدون أصلهم عراقي (حسب الادعاء)، وأؤكد هنا بأن الأمر برمته غير صحيح".



تجدر الإشارة إلى أن (البدون) أو غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية، وأخيرا (مقيم بصورة غير قانونية) وفقا لتسمية الحكومة الكويتية، هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل الجنسية الكويتية ولا جنسية غيرها من الدول.