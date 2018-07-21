الصحف السعودية اليوم.. تسهيلات من السعودية لحجاج قطر.. وأبرهة القطري يعرقل مواطنيه.. طهران تعترف بالاختراق الإسرائيلي وسرقة وثائق النووي.. وتقارب أمريكي روسي وطعنة من موسكو في ظهر إيران

"أبرهة القطري" يعرقل حج مواطنيه بالحجب والوعيد

طهران تعترف بالاختراق الإسرائيلي لها وسرقة وثائق النووي

تقارب أمريكي روسي وطعنة من موسكو في ظهر إيران



اهتمت الصحف السعودية اليوم السبت بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية وكان في مقدمتها ما نشرته جريدة عكاظ، بشأن التسهيلات التي قدمتها المملكة للحجاج القطريين، والتي وصلت بمساواتهم بآليات حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، إلا أن النظام القطري لا يزال يحول بين مواطنيه وأدائهم الفريضة الخامسة.



استخدمت قطر حملة ترهيب ضخمة تقودها أذرعته الإعلامية، وصلت إلى حد التخوين لمن سيذهب من القطريين إلى الحج هذا العام! وبدأت حملة التخوين والترهيب منذ أن أعلنت وزارة الحج عن تخصيصها رابطا لتسجيل القطريين الراغبين لأداء فريضة الحج، وهددت مريم آل ثاني عبر حسابها الموثق في تويتر المواطنين القطريين من الحج، معتبرة أن من يذهب إلى الحج من القطريين يرمي بنفسه إلى التهلكة.



فيما وصفت جواهر بنت عبدالله آل ثاني، عبر حسابها الموثق في تويتر، من يذهب إلى الحج من مواطنيها مسؤول ويتحمل العواقب، وأتمنى من الحكومة عدم التعاطف معه!



لم تقف عند التخويف والترهيب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر الفتوى بأن الحاج القطري يتحمل إثمًا هو في غنى عنه! ولم يقتصر الترهيب والتهديد على حسابات (موثقة رسميًا) لنساء من الأسرة الحاكمة القطرية، بل شمل ضباطا أمنيين في الاستخبارات القطرية، حتى أن العميد في الاستخبارات القطرية شاهين السليطي، والذي يصف نفسه بالمتقاعد، أرهب القطريين من الذهاب للحج وزاعمًا أنه فخ للقطريين، وأنه إلقاء النفس للتهلكة.



كما أقر المدعي العام الإيراني جعفر منتظري بسرقة إسرائيل الأرشيف السري للبرنامج النووي، موضحا أن العملية جرت على أيدي موظفين مزدوجي الجنسية يشغلون مناصب عليا داخل نظام الملالي، وذلك وفقا لما نقلته عكاظ السعودية عن وكالة فارس الإيرانية فإن المدعي العام أشار إلى ما جرى تداوله بشأن وصول إسرائيل إلى المعلومات النووية قائلًا: "نحن حذرنا من العناصر المتغلغلة وقسم منهم من مزدوجي الجنسية، لكن الحكومة تقول: ليس لدينا مسؤولون مزدوجو الجنسية.. رغم أننا قدمنا لهم قوائم وقلنا لهم: خذوا احتياطاتكم ولا توظفوا من يحمل الجنسية المزدوجة في المراكز الحساسة.



وفي الصعيد ذاته أشارت جريدة سبق السعودية تطور العلاقات الروسية الأمريكية، والتنسيق المشترك بين قطبي السياسة العالمية، وتبلور ملامح صراع روسي إيراني في سورية، وذلك في أعقاب التصريحات الأمريكية حول ضرورة خروج الميليشيات الإيرانية بالكامل من سورية، حيث وصف مراقبون للعلاقة الروسية الإيرانية في سورية، بأن العلاقة الروسية الإيرانية تجاوزت الصراع إلى حد الخلاف بين الطرفين حول تحديد مناطق النفوذ وتقاسم سورية في ظل الحديث عن حل سياسي وتسويات إقليمية ودولية.



ووفقا لما نشرته صحيفة سبق السعودية، فإن إيران تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في طرطوس على غرار قاعدة حميميم العسكرية الروسية في اللاذقية، مشيرا إلى أن إيران تبحث عن موقع متقدم لميليشياتها وقواتها العسكرية، إلا أن ثمة اعتراضات روسية على تلك المساعي الإيرانية.



كما كشف مصدر مطلع أن روسيا تعمل على عقود إعادة الإعمار في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن شركات روسية تابعة لوزارة الدفاع الروسية ستتولى إعادة الإعمار الأمر الذي أثار امتعاض الإيرانيين.



وعبر مسؤولون إيرانيون الشهر الماضي عن مخاوفهم من طعنة روسية في الظهر - على حد وصفهم- وتفاهم روسي أمريكي في سورية على حساب إيران.