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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسعى لتنفيذ بيونج يانج وعدها بتفكيك أسلحتها النووية

السبت 21/يوليه/2018 - 08:29 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانج كيونج - وا" أنها تسعى لضمان قيام كوريا الشمالية بتنفيذ وعدها بتفكيك برنامج أسلحتها النووية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن كانج قولها للصحفيين عقب اجتماعها مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو في نيويورك إن هناك اتفاقا بين أعضاء مجلس الأمن الدولى حول ضرورة إبقاء العقوبات على كوريا الشمالية حتى يتم نزع الأسلحة النووية بالكامل.

وأضافت الوزيرة أن كوريا الشمالية قد قدمت مرارا التزامات واضحة بنزع السلاح النووي ومن بينها قمة الشهر الماضي في سنغافورة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنها سوف تسعى إلى دفع بيونج يانج للالتزام.

من جانبه ، قال دبلوماسي كوري جنوبي رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته، إن الصين وروسيا، وهما من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، أكدتا ضرورة البدء في مناقشة تخفيف العقوبات بمجرد تحقيق تقدم في نزع الأسلحة النووية.

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