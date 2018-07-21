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أخبار العالم

العراق: انفجار وإطلاق نار قرب مقر سابق للحزب الديمقراطي الكردستاني بكركوك

السبت 21/يوليه/2018 - 08:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت، بان اطلاق نار كثيف سمع وسط ناحية التون كوبري شمال غربي محافظة كركوك،عقب انفجار عبوة قرب مقر سابق للحزب الديمقراطي الكردستاني وسط الناحية.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ إن "اطلاقات نارية مكثفة سمعت في ناحية التون كوبري ٣٥ كم شمال غربي كركوك، بعد انفجار قنبلة محلية على مقر سابق للحزب الديمقراطي، دون وقوع اية خسائر"، موضحا أن القوات الامنية انتشرت بشكل مكثف في الناحية.

وأضاف المصدر الأمني ، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القوات الامنية فرضت طوقا امنيا على موقع الانفجار.

يذكر أن ناحية التون كوبري شمال غربي كركوك (٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد)، تعتبر من المناطق الآمنة والمستقرة بعد عمليات فرض القانون العام الماضي.

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