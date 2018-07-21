ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

سيولة مرورية على جميع الطرق السريعة والدائري.. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 08:37 ص
الطرق السريعة
الطرق السريعة
إسلام الطوانسي
أفاد الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور،بأن اليوم السبت يشهد انفراجة وسيولة مرورية على كافة الطرق السريعة والدائري.

وقال الشربيني في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الطريق الدائري يشهد سيولة مرورية كبيرة فيما عدا الطريق الدائري نزلة مدينة السلام، وجار التعامل معها.

ولفت الشربيني إلى أن أحجام الحركة المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور المرورية الرئيسية تسير بشكل جيد، ولا توجد إغلاقات أو تحويلات في الطرق السريعة.

ترشيحاتنا

لجنة الفتوى تحدد 5 أماكن لا يجوز للحاج المرور بها دون إحرام

والد الشاب المتوفى بالدقهلية: الدكاترة أعطوا لابنى مخدرات.. فيديو

برلماني: جهود السيسي نجحت في الارتقاء بالعلاقات المصرية–السودانية

2.775 مليار دولارحجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في 5 أشهر

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

حبس سايس سرق مدرسة بالزاوية الحمراء

إطلاق مبادرة أبناء وادي النيل لتوحيد جهود المصريين والسودانيين بأوروبا

محكمة كينية تقضي بإعدام ملكة جمال لتورطها في قتل صديقها

لماذا لا يتم ملء أكياس البطاطس حتى نهايتها؟.. تعرف على السبب

البحوث الإسلامية: أشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل خريجي الصيدلة.. غدا

رسالة سلام من قبة الغورى بالإنشاد الصوفى.. الأحد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

تعلمي كيف تقدمين لزوجك عشاء رومانسيا.. صور

القمصان الشيفون بديل الفساتين السواريه في المناسبات.. صور

فيديو

شاهد .. تمارين رياضية لزيادة الحرق وتنشيط الجسم
سيولة مرورية على كافة الطرق والميادين بالجيزة
سيولة مرورية على جميع الطرق السريعة والدائري.. فيديو
فيديو جراف الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. إلى أين؟
رأس الحانوت.. حكاية أشهر خلطات التوابل الإفريقية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟