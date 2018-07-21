سيولة مرورية على جميع الطرق السريعة والدائري.. فيديو

أفاد الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور،بأن اليوم السبت يشهد انفراجة وسيولة مرورية على كافة الطرق السريعة والدائري.



وقال الشربيني في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الطريق الدائري يشهد سيولة مرورية كبيرة فيما عدا الطريق الدائري نزلة مدينة السلام، وجار التعامل معها.



ولفت الشربيني إلى أن أحجام الحركة المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور المرورية الرئيسية تسير بشكل جيد، ولا توجد إغلاقات أو تحويلات في الطرق السريعة.

