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أخبار العالم

محكمة كينية تقضي بإعدام ملكة جمال لتورطها في قتل صديقها

السبت 21/يوليه/2018 - 08:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
قضت محكمة كينية، بإعدام ملكة الجمال في البلاد لثبوت تورطها في قتل صديقها بخمسة وعشرين طعنة في العام 2015.

وقال قاض في المحكمة التي أدانت كاماندي،وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم "السبت"،إنه أراد أن يعرف الناس أنه ليس مقبولا أن يقتل الشباب شركاءهم متى ما أحسوا بالإحباط أو بخيبة الأمل ".

من جانبها .. رحبت عائلة الضحية بالإعدام، فيما أدانت منظمة العفو الدولية الحكم القضائي ووصفته بالفظيع وغير الإنساني.

يذكر أن كينيا لم تطبق أي حكم إعدام منذ العام 1987 ، لكن الأحكام بهذه العقوبة ما زالت تصدر حتى اليوم.

وفازت روثي كاماندي البالغة من العمر 24 عاما بلقب ملكة الجمال وهي داخل السجن أثناء محاكمتها بتهمة القتل .. ونظمت المسابقة في كينيا داخل السجن لاختيار "الحسناوات النزيلات"، وظهرت كاماندي بشريط التتويج وتاج اللقب في صورة إلى جانب مشاركات أخريات.

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