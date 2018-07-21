ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

مدينة بالتيمور الأمريكية تقيم دعوى قضائية ضد 26 شركة نفط وغاز

السبت 21/يوليه/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
رويترز
أقامت مدينة بالتيمور الأمريكية، دعوى قضائية على 26 شركة نفط وغاز من بينها بي.بي وشيفرون وإكسون موبيل لمساهمتها عن علم فيما وصفته المدينة بالعواقب الكارثية للتغير المناخي.

وكانت تلك أحدث قضية ضمن سلسلة قضايا تحاول تحميل شركات النفط والغاز مسؤولية التغير المناخي الناجم عن الانبعاثات الكربونية من الوقود الأحفوري المحترق وجاءت بعد يوم واحد من رفض قاض أمريكي دعوى مماثلة أقامتها مدينة نيويورك.

وقالت الدعوى إن بالتيمور معرضة لخطر أي ارتفاع في منسوب مياه البحر لأن بها شريطا ساحليا طوله 96 كيلومترا وأحد أكبر موانئ الولايات المتحدة وأشارت إلى أبحاث تربط بين إنتاج النفط والغاز وارتفاع منسوب مياه البحر.

وتقول الدعوى إن بالتيمور تأثرت بارتفاع منسوب مياه البحار والتغير المناخي مما "ألحق الضرر بممتلكات وأحدث خسائر اقتصادية وأثر على الصحة العامة". وتقول إن منطقة بالتيمور شهدت خلال ثلاث سنوات عاصفتين لا تحدثان إلا مرة كل ألف عام.

ترشيحاتنا

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

تعرف على مصير تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي ..فيديو

الأرصاد: موجة حارة لمدة 48 ساعة بداية من الاثنين.. فيديو

مدير كلية الشرطة للخريجين: ادعموا الأمن وحافظوا على كرامة الجماهير.. فيديو

شاهد .. سقوط مروع للاعب سيرك قذف في الهواء بمدفع

لا تنزعجى من الدهون العنيدة مشروب سرعته فائقة يخلصك منها

مدير كلية الشرطة: طلاب الكلية عازمون على تقديم التضحيات.. فيديو

شاهد محمد ثروت وزوجته يقضيان إجازة الصيف

تعرف على المستندات المطلوبة لحجز شقة بالعاصمة الجديدة

فيديو جراف .. سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سيولة مرورية على جميع الطرق السريعة والدائري.. فيديو

بنك الإسكان ينهي أزمة حجز شقق بالعاصمة الجديدة من خارج مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

فيديو

تدريبات مشتركة بين طلبة الشرطة والحربية باستخدام الكلاب البوليسية
الرئيس السيسي يعطي إشارة بدء مراسم التخرج لطلاب كلية الشرطة.. فيديو
شاهد.. خريجو الشرطة يؤدون رياضة الباركور في حفل تخريجهم
تعرف على مصير تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي ..فيديو
إيفيلين بوريه: معارض الفخار تدر عائدا جيدا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟