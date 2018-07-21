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مكرونة فيتوتشينى ألفريدو المميزة للشيف شربينى

السبت 21/يوليه/2018 - 09:03 ص
مكرونة فيتوتشينى
مكرونة فيتوتشينى ألفريدو
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل مكرونة فيتوتشينى ألفريدو بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على سى بى سى سفرة.

المقادير:
مكرونة
كريمة لبانى
عصير ليمون
زبدة
جبنة بارميزان مبشورة
بشرليمون
فلفل ألوان
ثوم
زعتر
جوزة الطيب
طماطم شيرى
ملح- فلفل أسود

طريقة التحضير
* اسلقى المكرونة فى ماء مغلى على النار به زيت وملح
* صفى المكرونة
* شوحى الثوم المفروم فى الزبدة
* أضيفى المكرونة والفلفل الألوان المقطع
* أضيفى عصير الليمون وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود
* أضيفى الكريمة اللبانى وبشر الليمون والزعتر والطماطم الشيرى
* أضيفى على الوجة الجبنة البارميزان المبشورة

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