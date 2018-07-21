مكرونة فيتوتشينى ألفريدو المميزة للشيف شربينى

نقدم لكم طريقة عمل مكرونة فيتوتشينى ألفريدو بخطوات الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على سى بى سى سفرة.



المقادير:

مكرونة

كريمة لبانى

عصير ليمون

زبدة

جبنة بارميزان مبشورة

بشرليمون

فلفل ألوان

ثوم

زعتر

جوزة الطيب

طماطم شيرى

ملح- فلفل أسود



طريقة التحضير

* اسلقى المكرونة فى ماء مغلى على النار به زيت وملح

* صفى المكرونة

* شوحى الثوم المفروم فى الزبدة

* أضيفى المكرونة والفلفل الألوان المقطع

* أضيفى عصير الليمون وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود

* أضيفى الكريمة اللبانى وبشر الليمون والزعتر والطماطم الشيرى

* أضيفى على الوجة الجبنة البارميزان المبشورة



