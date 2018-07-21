السفير القطري يلتقي نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي في فندق بالقدس

كشفت الصحفية الإسرائيلية، تال شنايدر، اليوم، السبت، أن رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة السفير محمد العمادي، التقى نائب رئيس الكنيست، العضوة نافا بوكر، بأحد الفنادق في القدس.



ولم تكشف شنايدر توقيت اللقاء الذي جرى بين الطرفين، لكن أحد المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي نشر خطابا أرسلته بوكر إلى السفير القطري، تشيد فيه بالتعاون بين الجانبين، وتتحدث فيه عن اللقاء.



وسخر أحد النشطاء من اللقاء الذي جمع بين السفير القطري ونائب رئيس الكنيست، وقال: "أتمنى أن تكون الاكتاف قد كانت مغطاة"، في إشارة إلى المشادة التي وقعت بين بوكر وعضو كنيست أخرى بسبب ارتداء فستان كات في الكنيست.

