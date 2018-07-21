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اقتصاد

اجتماع صيني ياباني في سبتمبر المقبل لبحث مشاريع التعاون الاقتصادي

السبت 21/يوليه/2018 - 09:10 ص
صدى البلد
أ ش أ
تعتزم اليابان والصين عقد أول اجتماع للجنة الخاصة بين البلدين في سبتمبر المقبل في بكين لمناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي في دول ثالثة تتعلق بمبادرة "الحزام والطريق" في الصين.

وذكرت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية اليوم السبت أن بناء السكك الحديدية في تايلاند هو المشروع المرشح الواعد الذي يتم التعامل معه بشكل مشترك بين الشركات اليابانية والصينية.

ومن المنتظر أن يرأس اللجنة هيروتو ايزومي المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني، ونينج جيزهي نائب رئيس اللجنة الصينية للتنمية والإصلاح على الجانب الصينى.

وتسعى المبادرة التي يروج لها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى إنشاء منطقة اقتصادية واسعة تمتد من شرق آسيا إلى أوروبا عبر الطرق البرية والبحرية.

وتهدف طوكيو وبكين إلى اتخاذ قرار بشأن المشروعات المشتركة من خلال اللجنة وإعلانها بالتزامن مع القمة اليابانية - الصينية التي ستعقد في وقت لاحق من هذا العام عندما يزور رئيس الوزراء شينزو آبي الصين.

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