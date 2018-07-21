مرور القاهرة: معدلات سير متوسطة في محاور العاصمة

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية، معدلات سير متوسطة على جميع المحاور، كما أن الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد وقوع أي حوادث.





وأفاد مصدر أمنى بالإدارة العامة لمرور القاهرة، بأنه لا ينصح سائقى السيارات بتعديل مساراتهم المعتادة، والسير فى طرقهم المعتادة يوميًا دون معوقات مرورية أمامهم.





ونوه المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش لرفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة باماكن الكثافات إن وجدت.





وأوضح أن باقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.