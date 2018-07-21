6 أطعمة تساعد على وقف تساقط الشعر

إذا كان شعرك يتساقط بسرعة مذهلة، وتتعرضين لمخاوف بسبب تلك الظاهرة، فعليك فى هذه الحالة البحث عن أسلوب تغذية مناسب لعلاج تلك المشكلة.



يجب أن يحتوى نظامك الغذائى بإستمرار على الفيتامينات والمعادن ليجعل شعرك قويًا وطويلًا وينمو بشكل أسرع، وهو ما يقدمه موقع "1mhealthtips.com" من خلال قائمة بأفضل الأطعمة لشعرك ومنها:



- الأفوكادو .. يساعد في تحسين الدورة الدموية ويساعد بصيلات الشعر على العمل بشكل أكثر كفاءة لتعزيز نموه، ويعد الأفوكادو مصدر جيد لفيتامين (E) وهو أيضا غني بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة، ويمكنك إضافته إلى العصير الأخضر أو ​​سلطة الإفطار.



- البنجر .. يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والبروتين ، جنبا إلى جنب مع الفيتامينات B و C وهذه هي جميع العناصر الغذائية الهامة لنمو الشعر الصحي ويمكنك إضافة عصير البنجر الطازج إلى نظامك الغذائي اليومي ، إلى جانب عصير السبانخ والجزر والخس للحفاظ على صحة شعرك.



- الجزر.. يمكنك شرب عصير الجزر يوميا لنمو الشعر بسرعة، فهو يحتوي على عناصر تغذية الشعر ونموه.



- مرق العظام..عالية في الكولاجين والبروتين والأحماض الأمينية، وهو الغذاء المثالي لنمو الشعر الصحي.



- بذور الكتان .. غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 ، والتي يمكن أن تساعد في منع المزيد من فقدان الشعر مع تشجيع نمو الشعر الصحي ويمكنك تناول ملعقة طعام من بذور الكتان الطازج ، إلى جانب كوب من الماء في الصباح.



- الزيوت .. تعمل زيوت جوز الهند واليقطين على تعطير فروة الرأس وتساعد في زيادة نمو الشعر وتقليل حكة الرأس.