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رياضة

مدرب دورتموند: لعبنا بجرأة هجومية أمام مانشيستر سيتى

السبت 21/يوليه/2018 - 09:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد رشاد
أعرب لوسيان فافر، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، عن رضاه عن التجربة الودية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ضمن الكأس الدولية للأبطال في الولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم، السبت.

وحقق أسود الفيستيفال الانتصار على السيتيزنز بهدف دون رد، سجله ماريو جوتزه من ركلة جزاء في الدقيقة 28.

وقال فافر، خلال تصريحاته عقب المباراة: "لقد كان اختبارا جيدًا، حيث كانت لدينا بعض التوليفات الجيدة ، لقد استطعنا أن نتجرأ ونلعب إلى الأمام".

وفي نفس السياق، تحدث مارسيل شميلزر، لاعب الفريق: "لقد تمكنا اليوم من تنفيذ بعض مما حضرنا له قبل اللقاء، على الرغم من أن المباراة لم تكن سهلة بسبب السفر الطويل والتدريبات المكثفة".

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