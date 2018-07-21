شاهد .. تمارين رياضية لزيادة الحرق وتنشيط الجسم

قال الكابتن حسام أبو هاشم خبير اللياقة البدنية، إن كل شخص يمتلك مميزات وقدرات بدنية تختلف عن غيره، ولذلك لا يمكن تطبيق كافة التمارين الرياضية على كل الأشخاص، ويجب أن يكون لكل نوع جسد تمارينه الخارصة.



وقد أبو هاشم ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على زيادة حرق الدهون وتعمل على تقوية عضلات الجسم.



وقابم أبو هاشم بتقديم تمرين "الطعن"، والذي يعمل على تقوية عضلات الجزء السفلي من الجسم، وتمارين الضغط التي تعمل على تنشيط الجزء العلوي من عضلات الذراعين والصدر والظهر.

