برلماني: جهود السيسي نجحت في الارتقاء بالعلاقات المصرية–السودانية

أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان والتي أكدت على متانة وقوة العلاقات المصرية – السودانية وتشعبها في مجالات عديدة، مشيرا إلى أن الزيارة انطوت على أبعاد اقتصادية وسياسية هامة للغاية وكانت هناك حالة إحتفاء كبرى في السودان بزيارة الرئيس السيسي.



وأشار محمود،فى بيات صحفى له إلى أن ما يجمع مصر والسودان كبير جدا وتاريخي، كما أن مجرى النيل يؤسس لعلاقة خالدة بين البلدين ، مؤكدا أن هناك الكثير من الروابط والشواغل المشتركة بين القاهرة والخرطوم،ونجحت جهود الرئيس السيسي في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتسوية الرؤى في مختلف القضايا.



ونوه بأن هناك مجالات للاستثمار في السودان زراعيًا وحيوانيًا وفي مجالات صناعية عدة والزيارة وقفت على الكثير من هذه القضايا.

