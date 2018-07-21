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رياضة

باريس سان جيرمان يلتقي بايرن ميونيخ بالكأس الدولية للأبطال

السبت 21/يوليه/2018 - 08:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد رشاد
يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونيخ الألماني في الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مصر اليوم السبت في الكأس الدولية للأبطال.

هذه البطولة الودية التي بدأت فجر اليوم بلقاء بين مانشستر سيتي الانجليزي وبوروسيا دورتموند الالماني وانتهت بتفوق الفريق الالماني بهدف دون مقابل، ويلتقي أيضا ليفربول بوروسيا دورتموند يوم الأحد القادم.

يلعب في هذه البطولة كل من يوفنتوس الايطالي و مانشستر سيتي الانجليزي وبوروسيا دورتموند الالماني وبنفيكا البرتغالي و روما الايطالي وتوتنهام الانجليزي وميلان الايطالي ومان يونايتد الانجليزي وأتلتيكو مدريد الاسباني وآرسنال الانجليزي وأنتر ميلان الايطالي.

المباراة ستكون في بداية تحضيرات الفريقين للموسم الجديد حيث يطمح باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ للدفاع عن لقب الدوري الفرنسي والالماني و المنافسة علي دوري أبطال اوروبا.

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