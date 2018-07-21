الحكم بإعدام ملكة جمال كينيا

أصدرت محكمة كينية، حكما بالإعدام ضد ملكة جمال البلاد؛ بعد ثبوت إدانتها في حادث قتل صديقها عام 2015.



وصدر الحكم ضد روثي كاماندي -البالغة من العمر 24 عاما- والتي فازت بلقب ملكة جمال كينيا وهي في سجنها، لاتهامها في قتل صديقها بتسديد 25 طعنة الى جسده، وفقا لوسائل الإعلام الكينية.



وكانت مسابقة ملكة الجمال قد أقيمت في كينيا داخل السجن لاختيار "أجمل النزيلات"، وظهرت "كاماندي" من ضمن المتنافسات وبعدها فازت باللقب.



وقال القاض الذي أصدر الحكم بالإعدام ضدها، إنه أراد أن يعرف الناس أنه ليس مقبولا أن يقتل الشباب شركاءهم متى ما أحسوا بالإحباط أو بخيبة الأمل.



رحبت عائلة الضحية بالإعدام، وأدانت منظمة العفو الدولية الحكم القضائي ووصفته بالفظيع وغير الإنساني.



ولم تطبق كينيا أي حكم إعدام منذ العام 1987 لكن الأحكام بهذه العقوبة ما زالت تصدر حتى اليوم.