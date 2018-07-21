الأكاديمية العربية تقدم ثلاث منح دراسية في حفل تدشين مؤسسة أولادنا ..صور

أعلن الدكتور أحمد البقلي، عميد شئون الطلاب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نيابة عن د. إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، عن تقديم ثلاث منح دراسية كاملة للطالبتين التوأم ندى شريف المنسي ونادين شريف المنسي الأولى على الثانوية العامة نظام الدمج، بالإضافة إلى الطالبة منة الله خميس الأولى ث.ع نظام مكفوفين.





وخلال كلمته أشار «البقلي» إلى حرص الأكاديمية على المشاركة المجتمعية، وذلك إرثاءً لمبدأ «المسئولية المجتمعية» وعبر عن أهمية تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.





جاء ذلك خلال حفل تدشين مؤسسة اولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة بمكتبة القاهرة الكبرى برئاسة سهير عبد القادر وبحضور د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والذي شارك في تنظيمه طلاب الاكاديمية العربية.





يذكر أن مجلس أمناء مؤسسة أولادنا يتكون من الدكتور أشرف رضا نائب رئيس المؤسسة ومحسن علم الدين الأمين العام والدكتورة ميرفت أبو عوف المدير التنفيذي والدكتورة انجي فايد أمين الصندوق والموسيقار نبيل علي ماهر والدكتورة ريم عبد المجيد والفنانة رانيا فريد شوقي وريهام المصري وفايزة هنداوي مدير لجنة الإعلام والمهندسة ريم جلال ، والمهندسة رانيا جلال.



