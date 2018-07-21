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اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور اليوم

السبت 21/يوليه/2018 - 09:25 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم، السبت؛ فسجل سعر كيلو الطماطم 3.9 جنيه للكيلو، والبطاطس 5.2 جنيه، والبصل تراوح بين 2.20 و3.30 جنيه للكيلو، والكوسة بين 4 و8 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 19 و25 جنيهًا.

أما الباذنجان البلدي فتراوح بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي البلدي بين 3 و4.75 جنيه والملوخية بين 1.25 و2.25 جنيه والخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات والبامية تتراوح بين 7 و11 جنيها، والفلفل الألوان بـ11 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار الفاكهة.. فتراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي ما بين 2 و3.5 جنيه للكيلو، الليمون البلدي بين 7 و11 جنيهًا، العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، العنب البناتي الأحمر بين 6 و8 جنيهات، التفاح البلدي بين 8 و12 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 28 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر التين البرشومي 10 جنيهات للكيلو، والجوافة 15 جنيها للكيلو، والرمان تراوح ما بين 6 و8 جنيهات للكيلو، المانجو العويس بين 12 و28 جنيها، والهندي تراوح بين 8 إلى 14 جنيها، والتيمور سجلت 15 جنيها.

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