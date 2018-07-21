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إيفيلين بوريه: معارض الفخار تدر عائدا جيدا

السبت 21/يوليه/2018 - 10:43 ص
فرح يوسف
فرح يوسف
إسلام الطوانسي
قالت السويسرية إيفيلين بوريه، مؤسسة قرية تونس للفخار في الفيوم إنها علمت أهل القرية صناعة الفخار بكل مراحلة، وكان عدد كبير من الأطفال والأهالي يعملون معها في تلك الصناعة.

وأضافت إيفيلين، في حوارها ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أنه مع مرور الوقت بدأ العاملين معها في الفخار بطلب الحصول على أجر، مشيرة إلى أنها درست الفخار لمدة 4 سنوات ولم تحصل على أجر.

وأوضحت إيفيلين، أنها أقامت معرضا في القاهرة وعرضت المشغولات الفخارية فيه، وحقق مكاسب جيدة، وحصل بعدها العاملين في الفخار على المقابل المادي لأول مرة من خلاله.

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إيفيلين بوريه: معارض الفخار تدر عائدا جيدا

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