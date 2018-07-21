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أخبار العالم

فيسبوك تحجب شركة تحليل بيانات أخرى خوفا من تكرار فضيحة التسريب

السبت 21/يوليه/2018 - 09:30 ص
فيسبوك
فيسبوك
على صالح
حظرت "فيس بوك"، إحدى شركات تحليل البيانات التي تعتبر شريكًا لها منذ فترة طويلة من متابعة ورصد أخبار الشبكات الاجتماعية؛ بسبب تنامي مخاوف من تسريب بيانات المستخدمين.

ووفقا لـ صحيفة "وول ستريت جورنال" أعلنت "فيسبوك"، عن أن قرار الحظر مؤقت ويخص شركة "كريمسون هيكساجون" المتخصصة في تحليل بيانات ومتابعة ورصد أخبار الشبكات الاجتماعية 

وأضافت أنها بالقلق من عقود الشركات مع حكومة الولايات المتحدة والمنظمات الروسية غير الربحية، لتحليل المعلومات العامة، مؤكدة أنها تنوي التحقق من كيفية قيام تطبيقات الشركة بجمع البيانات واستخدامها وتخزينها، وهو نهج أكثر حذرًا في أعقاب فضيحة خصوصية البيانات.

وتابعت "فيسبوك": أن شركة كريمسون هيكساجون التي تتخذ من بوسطن مقرًا لها، لم تفعل أي شيء غير مناسب، ولكنها قلصت وصول الشركة إلى بياناتها أثناء إجراء التحقيق.

وتمثل الخطوة الوقائية تحولا في سياسة "فيسبوك" بعد الجدل الدائر حول الاستشارات السياسية كامبردج أناليتيكا، التي قالت إنها جمعت بشكل غير ملائم الملفات الشخصية لأكثر من 80 مليون مستخدم لأكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم.

وتخضع الشبكة الاجتماعية للتحقيق من قبل ثلاث وكالات اتحادية حول صلاتها مع كامبردج أناليتيكا، منذ أن اندلعت أزمة تسريب البيانات، وعلّق 'فيسبوك' أكثر من 200 تطبيق كان بإمكانه الوصول إلى بياناته.

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